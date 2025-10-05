ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Νέα Σαλαμίνα και με τριάρα στην κορυφή παρέα με την ΠΑΕΕΚ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πολλά τα γκολ στην 4η αγωνιστική.

Η Νέα Σαλαμίνα έκαμψε την αντίσταση του Αχυρώνα/Ονήσιλου με 3-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή, παρέα με την ΠΑΕΕΚ. Οι δύο αυτές ομάδες είναι και αήττητες μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία.

Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή (05/10) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ο Διγενής Μόρφου απέδρασε με εμφατικό  διπλό από την έδρα της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και έπιασε στη 2η θέση και τους εννιά βαθμούς την Καρμιώτισσα ενώ άνετο πέρασμα είχε η ΜΕΑΠ (1-4) από την έδρα του Εθνικού Λατσιών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ 0-1

ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ 2-0

Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ 1-2

Καρμιώτισσα – Χαλκάνορας 2-0

Δόξα – Ηρακλής Γ. 1-0

Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ 1-4

Νέα Σαλαμίνα – Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου 0-4

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΕΕΚ 10

2.  Νέα Σαλαμίνα 10

3. Διγενής Μόρφου 9

4. Καρμιώτισσα 9

5. ΑΣΙΛ 8

6.  Σπάρτακος 7

7.  Ομόνοια 29Μ 7

8. Δόξα 7

9.  Εθνικός Λατσιών 6

10.  Αγία Νάπα 5

11.  ΜΕΑΠ 4

12.  ΑΠΕΑ Ακρ. 4

13.  Χαλκάνορας 3

14.  Ηρακλής Γερ. 1

15.  ΑΕΖ 0

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 0

Διαβαστε ακομη