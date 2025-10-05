Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Νέα Σαλαμίνα και με τριάρα στην κορυφή παρέα με την ΠΑΕΕΚ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πολλά τα γκολ στην 4η αγωνιστική.
Η Νέα Σαλαμίνα έκαμψε την αντίσταση του Αχυρώνα/Ονήσιλου με 3-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή, παρέα με την ΠΑΕΕΚ. Οι δύο αυτές ομάδες είναι και αήττητες μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία.
Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή (05/10) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ο Διγενής Μόρφου απέδρασε με εμφατικό διπλό από την έδρα της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και έπιασε στη 2η θέση και τους εννιά βαθμούς την Καρμιώτισσα ενώ άνετο πέρασμα είχε η ΜΕΑΠ (1-4) από την έδρα του Εθνικού Λατσιών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ 0-1
ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ 2-0
Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ 1-2
Καρμιώτισσα – Χαλκάνορας 2-0
Δόξα – Ηρακλής Γ. 1-0
Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ 1-4
Νέα Σαλαμίνα – Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου 0-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΕΕΚ 10
2. Νέα Σαλαμίνα 10
3. Διγενής Μόρφου 9
4. Καρμιώτισσα 9
5. ΑΣΙΛ 8
6. Σπάρτακος 7
7. Ομόνοια 29Μ 7
8. Δόξα 7
9. Εθνικός Λατσιών 6
10. Αγία Νάπα 5
11. ΜΕΑΠ 4
12. ΑΠΕΑ Ακρ. 4
13. Χαλκάνορας 3
14. Ηρακλής Γερ. 1
15. ΑΕΖ 0
16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 0