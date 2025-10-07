ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τίτλοι τέλους για Ζόρντι Άλμπα!

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν στο MLS, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (07/10) ο Ζόρντι Άλμπα!

Λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Μπούσκετς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ακόμη ένας παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του.

Ο λόγος για τον σπουδαίο Ζόρντι Άλμπα, με τον Ισπανό αμυντικό να γνωστοποιεί το βράδυ της Τρίτης (07/10) την οριστική του απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν στο MLS.

O 36χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, προτού πάρει μεταγραφή στη Βαλένθια το 2008. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πολύπειρος άσος επέστρεψε στους «μπλαουγκράνα», με τους οποίους έγραψε «χρυσές σελίδες» στην ιστορία του συλλόγου με πολλούς τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Ζόρντι Άλμπα ήταν μέλος της εκπληκτικής φουρνιάς των «φούρια ρόχας» που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 2012!

