Τίτλοι τέλους για Ζόρντι Άλμπα!

Λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Μπούσκετς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ακόμη ένας παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του.

Ο λόγος για τον σπουδαίο Ζόρντι Άλμπα, με τον Ισπανό αμυντικό να γνωστοποιεί το βράδυ της Τρίτης (07/10) την οριστική του απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν στο MLS.

O 36χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, προτού πάρει μεταγραφή στη Βαλένθια το 2008. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πολύπειρος άσος επέστρεψε στους «μπλαουγκράνα», με τους οποίους έγραψε «χρυσές σελίδες» στην ιστορία του συλλόγου με πολλούς τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Ζόρντι Άλμπα ήταν μέλος της εκπληκτικής φουρνιάς των «φούρια ρόχας» που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 2012!

🚨Official: Jordi Alba has announced his retirement from professional football after the end of this season with Inter Miami. 😢



After Busquets last week, it’s now Jordi — who still had a contract until 2027 — deciding to step away. 🥹💔



🎥 Jordi Alba/IG pic.twitter.com/qxonulilWk — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) October 7, 2025

sport-fm.gr