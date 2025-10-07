Γκατούζο για Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν, αλλά πρέπει να παίξουμε...»

Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που περιβάλει τον προκριματικό του Μουντιάλ 2026 της Ιταλίας εναντίον του Ισραήλ (14/10), όπως ήταν φυσικό σχολιάστηκε από τον Τζενάρο Γκατούζο σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα προτιμούσα να αντιμετωπίσουμε μια τόσο σημαντική βραδιά προκριματικών με διαφορετική ατμόσφαιρα. Στο Μπέργκαμο υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά στο Ούντινε η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη. Θα υπάρχουν 5.000 άνθρωποι μέσα στο γήπεδο και 10.000 έξω. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω τόσους αθώους ανθρώπους και τόσα παιδιά να πεθαίνουν.

Αλλά πρέπει να βγούμε εκεί έξω επειδή είναι καθήκον μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε εξ ορισμού. Ελπίζω τα παιδιά να καταφέρουν να μην αφήσουν αυτό να τους επηρεάσει. Και να επικεντρωθούν στον στόχο», είπε ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής σήμερα (7/10) σε συνέντευξη Τύπου.

«Και πρέπει να το κερδίσουμε. Όλα είναι ακόμα ανοιχτά. Η ομάδα είναι σωματικά καλύτερη από ό,τι πριν από ένα μήνα. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να αισθανθούμε τον κίνδυνο και να προσεγγίσουμε τους αγώνες με καλύτερη νοοτροπία από ό,τι τον Σεπτέμβριο.

Πολλά πράγματα έχουν γίνει καλά, αλλά υπάρχουν και πολλά που πρέπει να βελτιωθούν. Σίγουρα θα παίξουμε τον αγώνα με την Εσθονία με έναν τρόπο και τον αγώνα με την Ούντινε με άλλον», συνέχισε, ενώ σχολιάζοντας την απόφαση της UEFA να επιστρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα Μίλαν-Κόμο για τη Serie στο Περθ, τόνισε:

«Δεν το βλέπω ως αρνητική εξέλιξη, το αντίθετο μάλιστα. Και καταλαβαίνω πλήρως τους συλλόγους που, αντιμέτωποι με πολύ επικερδείς προσφορές, αποφασίζουν να αδράξουν την ευκαιρία. Γενικά, ορισμένες συμφωνίες μπορούν να είναι ωφέλιμες για το ποδόσφαιρό μας».

