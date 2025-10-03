ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Μεγάλα διπλά για Άστον Βίλα, Μίντιλαντ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Europa League απέκτησε... πολυκοσμία μόλις από τη 2η αγωνιστική, καθώς 7 ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους και έχουν πάρει θέση στα «ψηλά πατώματα» του πίνακα.

Στο δεύτερο σκέλος της ημέρας, ξεχώρισαν οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες της Μίντιλαντ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2 (σε ένα ματς με απίθανη εξέλιξη κι ανατροπές), της Ντινάμο Ζάγκρεμπ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-1 και της Άστον Βίλα στο "De Kuip" απέναντι στη Φέγενορντ με 2-0.

Στην κορυφή βρίσκεται και η Πόρτο που «λύγισε» τον Ερυθρό Αστέρα με ένα γκολ του Μόρα στο 90', αλλά και η Λιόν που... καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Σάλτσμπουργκ με 2-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League έχουν ως εξής:

Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία) 0-1

(6' Χάραλντσον)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία) 2-1

(3', 26' Ακτούρκογλου - 37' πέν. Κέβιν)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία) 3-0

(34' Βίντρα, 44' Ντουροσίνμι, 53' Σπασίλ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-2

(21' Ρικάρντο Όρτα, 85' Μαρτίνες)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία) 0-2

(31' Λο Σέλσο, 53' Φίρπο)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-2

(11', 36' Μοντέιρο)

Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-1

(29' Ορσολίνι - 57' πέν. Αντάμου)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 1-2

(55' Σφιντέρσκι - 75', 82' Σμιτ)

Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-0

(41' Μάγκνουσον)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-1

(9' πέν. Γουίλιαμ Γκόμες, 90' Μόρα - 33' Κόστοφ)

Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-2

(61' Μπουεντιά, 79' ΜακΓκιν)

Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0

(11' Σατριάνο, 57' Κλούιφερτ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-3

(14' Αμπού Φαρχί - 16' Λίσιτσα, 19', 72' Λιούμπισιτς)

Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

(3' Αζέτι, 84' Μποπρσίνσκι)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία) 2-3

(22' Εντογιέ, 90'+3' πέν. Γουντ - 18' Ντιαό, 24' Μπεχ Σόρενσεν, 88' Μπίσκοφ)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

(7' Χόρβατ, 35' Κιτεϊσβίλι - 49' Γκασαμά)

Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1

(45'+3' Άσπας, 53' Ιγκλέσιας, 71' Σβέντμπεργκ - 37' Γιακουμάκης)

Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1

(44' Βάργκα)

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

