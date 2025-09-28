Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας (29/09) θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής της ΑΕΛ, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μιλώντας στην εκπομπή Goal N’Roll της Cytavision.

Όπως ανάφερε μέχρι απόψε (βράδυ Κυριακής) ή το αργότερο το πρωινό της Δευτέρας θα ανακοινωθεί η απόφαση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του υπήρξε μία μικρή λίστα με τρεις προπονητές, οι οποίες κατέθεσαν τις απόψεις τους και σύντομα θα ανακοινωθεί η απόφαση.

Πάντως, σημείωσε ότι ο Ντούσαν Κέρκεζ απάντησε αρνητικά, ενώ οι υποψήφιοι είναι γνώστες της κυπριακής πραγματικότητας.