Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία μετά τη νίκη του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας υποστηρίζει πάντα. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε τον έλεγχο της μπάλας. Κάναμε πρέσινγκ πολύ σωστά, η ομάδα έτρεξε πολύ με ένταση, μας έλειπε το επιθετικό κομμάτι στο τελευταίο τρίτο αλλά εντάξει λογικό είναι, δεν είναι εύκολο το ποδόσφαιρο, η αντίπαλη ομάδα έκανε άμυνα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, με ταπεινότητα, δουλειά, να είμαστε καλοί άνθρωποι όλοι. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, ευχαριστώ όλο τον κόσμο».