Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

Η Άρσεναλ είδε έναν... πρώην της, τον Έντι Ενκέτια, να «πληγώνει» τη Λίβερπουλ και αξιοποίησε το δώρο της Κρίσταλ Πάλας, νικώντας με φοβερή ανατροπή την Νιούκαστλ με 2-1 μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»! Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (1/10, 22:00), δραπέτευσε με τα τέρματα των Μερίνο και Γκάμπριελ και πλησίασε τους Reds στο -2 ανεβαίνοντας στους 13 βαθμούς.

Κέρβερος Πόουπ, κυνικός Βολτεμάντε

Ανώτερη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Αρτέτα που είχε τις στιγμές της, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα λόγω Πόουπ και... δοκαριού. Η πρώτη απειλή ήρθε στο 5' με το σουτ του Έζε που εξουδετέρωσε ο Άγγλος τερματοφύλακας. Στο 14', η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR ο Γκίλετ άλλαξε την απόφασή του εξηγώντας πως ο Πόουπ βρήκε την μπάλα προτού ανατρέψει τον Γιόκερες! Παρά την εξέλιξη αυτή, η Άρσεναλ δεν πτοήθηκε. Στο 25', οι παίκτες της αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Τροσάρ από τα πλάγια βρέθηκε σε θέση βολής όμως το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Μετά από νέο «στοπ» του Άγγλου στο δυνατό σουτ του Έζε, η Νιούκαστλ προηγήθηκε στην πρώτη της καλή στιγμή στο ματς. Από κόρνερ, ο Τονάλι έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή και ο Βολτεμάντε με κεφαλιά νίκησε τον Ράγια από κοντά για το 1-0 στο 34'. Αποσυντονισμένη, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι παραπάνω στα πρώτα 45 λεπτά.

Ανατροπή-εξπρές με «λυτρωτή» Γκάμπριελ

Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ άρχισε να ανεβάζει στροφές μετά τις αλλαγές του Αρτέτα. Η κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει επικίνδυνα για το σύνολο του Αρτέτα, όμως ο επιμένων... νίκησε. Στο 84', ο Μερίνο που πριν από λίγο είχε περάσει στο ματς, έπιασε την κεφαλιά μετά την υπέροχη σέντρα στου Ράις για το 1-1, με τον Πόουπ αυτή τη φορά να μένει «άγαλμα». Το φινάλε, δραματικό, και με τον αγαπημένο της τρόπο η Άρσεναλ έκανε την ολική ανατροπή. Από εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκααρντ στο 90+6', ο Γκάμπριελ με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τους Gunners.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο (77' Λασέλ), Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (90+4' Ζοέλιντον), Μέρφι (67' Τρίπιερ), Γκόρντον (67' Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67' Όσουλα)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46' Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70' Μερίνο), Θουμπιμέντι (82' Όντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σάκα (70' Μαρτινέλι), Τροσάρ (88' Λιουίς-Σκέλι), Γιόκερες

gazzetta.gr