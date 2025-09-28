ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

Τεράστια ανατροπή για την Άρσεναλ απέναντι στην Νιούκαστλ που «χτύπησε» δις στο φινάλε, με τους Μερίνο και Γκάμπριελ να της δίνουν τη νίκη (1-2). Στο -2 από την δεύτερη Λίβερπουλ οι Gunners μερικές ημέρες πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό.

Η Άρσεναλ είδε έναν... πρώην της, τον Έντι Ενκέτια, να «πληγώνει» τη Λίβερπουλ και αξιοποίησε το δώρο της Κρίσταλ Πάλας, νικώντας με φοβερή ανατροπή την Νιούκαστλ με 2-1 μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»! Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (1/10, 22:00), δραπέτευσε με τα τέρματα των Μερίνο και Γκάμπριελ και πλησίασε τους Reds στο -2 ανεβαίνοντας στους 13 βαθμούς.

Κέρβερος Πόουπ, κυνικός Βολτεμάντε

Ανώτερη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Αρτέτα που είχε τις στιγμές της, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα λόγω Πόουπ και... δοκαριού. Η πρώτη απειλή ήρθε στο 5' με το σουτ του Έζε που εξουδετέρωσε ο Άγγλος τερματοφύλακας. Στο 14', η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR ο Γκίλετ άλλαξε την απόφασή του εξηγώντας πως ο Πόουπ βρήκε την μπάλα προτού ανατρέψει τον Γιόκερες! Παρά την εξέλιξη αυτή, η Άρσεναλ δεν πτοήθηκε. Στο 25', οι παίκτες της αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Τροσάρ από τα πλάγια βρέθηκε σε θέση βολής όμως το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Μετά από νέο «στοπ» του Άγγλου στο δυνατό σουτ του Έζε, η Νιούκαστλ προηγήθηκε στην πρώτη της καλή στιγμή στο ματς. Από κόρνερ, ο Τονάλι έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή και ο Βολτεμάντε με κεφαλιά νίκησε τον Ράγια από κοντά για το 1-0 στο 34'. Αποσυντονισμένη, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι παραπάνω στα πρώτα 45 λεπτά.

Ανατροπή-εξπρές με «λυτρωτή» Γκάμπριελ

Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ άρχισε να ανεβάζει στροφές μετά τις αλλαγές του Αρτέτα. Η κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει επικίνδυνα για το σύνολο του Αρτέτα, όμως ο επιμένων... νίκησε. Στο 84', ο Μερίνο που πριν από λίγο είχε περάσει στο ματς, έπιασε την κεφαλιά μετά την υπέροχη σέντρα στου Ράις για το 1-1, με τον Πόουπ αυτή τη φορά να μένει «άγαλμα». Το φινάλε, δραματικό, και με τον αγαπημένο της τρόπο η Άρσεναλ έκανε την ολική ανατροπή. Από εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκααρντ στο 90+6', ο Γκάμπριελ με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τους Gunners.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο (77' Λασέλ), Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (90+4' Ζοέλιντον), Μέρφι (67' Τρίπιερ), Γκόρντον (67' Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67' Όσουλα)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46' Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70' Μερίνο), Θουμπιμέντι (82' Όντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σάκα (70' Μαρτινέλι), Τροσάρ (88' Λιουίς-Σκέλι), Γιόκερες

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη