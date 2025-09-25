Επέστρεψε Κύπρο ο Βενιζέλου

Η ΠΑΕΕΚ ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Βενιζέλου:

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή Κύπριου αμυντικού Κωνσταντίνου Βενιζέλου, με συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου. Ο Βενιζέλου είναι 21 ετών και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός, ενώ μπορεί να καλύψει και τις θέσεις του αριστερού μπακ και του αμυντικού χαφ.Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ομόνοιας Λευκωσίας, με την οποία αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Κύπρου (2020/21) και το Super Cup (2022/23), ενώ μέτρησε και συμμετοχές στο UEFA Europa League. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Εθνικό Άχνας και στην Zhenis ως δανεικός (Α’ Καζακστάν).Είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου U21.Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Βενιζέλου στην οικογένεια της ΠΑΕΕΚ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας!