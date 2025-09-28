Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Πολύ ποιοτική για να γκελάρει... Παρ'ότι παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές λόγω τραυματισμών και Champions League, παρ'ότι έμεινε πίσω στο σκορ, η Μπαρτσελόνα έκανε το καθήκον της και εξαργύρωσε τη χθεσινή ήττα της Ρεάλ στο μαδριλένικο ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο. Οι Μπλαουγκράνα χάρη στην αναπόφευκτη συνεργασία των Λαμίν Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι επικράτησαν 2-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ στη Βαρκελώνη και πάτησαν για πρώτη φορά στην κορυφή της La Liga, νιώθοντας... μοναξιά σε αυτή και το +1 από τη Βασίλισσα.

Επηρεασμένοι από την... ανακατεμένη τράπουλα, οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν στο ματς όσο καλά θα ήθελαν και παρ'ότι είχαν την πρωτοβουλία και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, δημιούργησαν μόλις μια καλή φάση με τον Ράσφορντ στο 10'. Για να αφυπνιστούν χρειάστηκε να μείνουν πίσω στο σκορ.

Στο 31', στην πρώτη της καλή στιγμή, η Σοσιεδάδ με κοντινή προβολή του Οντριοθόλα έκανε το 1-0. Ωστόσο, οι Βάσκοι υπέφεραν αφού πήραν το προβάδισμα. Ο εξαιρετικός Ρεμίρο στο 39' αποσόβησε το αυτογκόλ του Θουμπέλδα εξ επαφής μετά την πολύ επικίνδυνη σέντρα του Κουντέ, ενώ στην επαναφορά ο στόπερ των φιλοξενούμενων έσωσε πάνω στη γραμμή το τελείωμα του Πέδρι. Το γκολ πάντως δεν άργησε να έρθει, αφού στο 43' ο Ράσφορντ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κουντέ με το κεφάλι έδωσε τη λύση με ωραία κεφαλιά για την ισοφάριση.

Τη λύση της ανατροπής πάντως δεν θα μπορούσαν να τη δώσουν κάποιοι άλλοι εκτός από τους Λαμίν Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι. Κάποια δευτερόλεπτα αφού μπήκε ως αλλαγή στο ματς, ο Ισπανός αρτίστας πέρασε σαν σίφουνας από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Πολωνός σαν σωστός... killer σκόραρε με άψογη κεφαλιά για το 2-1.

Οι Μπλαουγκράνα - κλασικά - δεν διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, έψαξαν και το τρίτο γκολ, όμως οι Θεοί του ποδοσφαίρου δεν ήθελαν αυτό το 2-1 να αλλάζει, αφού στο 84' ο Κούμπο είχε δοκάρι με φοβερό πλασέ για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στην αντεπίθεση ο Λεβαντόφσκι από την καρδιά της περιοχής επίσης τράνταξε το οριζόντιο, με το σκορ να παραμένει ως το τέλος και την Μπάρτσα να πανηγυρίζει το σημαντικό τρίποντο.

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Αραούχο, Κουντέ, Μαρτίν (77’ Γκαρθία), Κρίστενσεν, Πέδρι (90+5' Κασαδό), Ντε Γιονγκ, Ράσφορντ (77’ Φεράν Τόρες), Μπαρτάτζι (57’ Λαμίν Γιαμάλ), Φερνάντεθ (46' Όλμο), Λεβαντόφσκι

Ρεάλ Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Μουνιόθ, Τσαλέτα-Τσαρ, Οντριοθόλα (56’ Γκόμεθ), Τουριέντες (66’ Σολέρ), Θουμπέλδια, Μαρίν (66’ Σολέρ), Γκέδες (56’ Κούμπο), Μπαρενετσέα (81’ Σαντίκ), Οϊαρθάμπαλ, Γοροτσατέγκι

