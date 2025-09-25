Β’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί η 4η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 03.10.2025
19:00 Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ
Σάββατο 04.10.2025
16:00 ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ
16:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ Λύσης
16:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Χαλκάνορας
16:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου
16:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ηρακλής Γερολάκκου
Κυριακή 05.10.2025
16:00 Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ
16:00 Νέα Σαλαμίνα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Μετά την 4η αγωνιστική θα έχουμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.