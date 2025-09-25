Β’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 03.10.2025

19:00 Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ

Σάββατο 04.10.2025

16:00 ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ

16:00 Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ Λύσης

16:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Χαλκάνορας

16:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου

16:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ηρακλής Γερολάκκου

Κυριακή 05.10.2025

16:00 Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ

16:00 Νέα Σαλαμίνα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Μετά την 4η αγωνιστική θα έχουμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.