«Μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα»

Οι δηλώσεις από τον υπηρεσιακό τεχνικό της ΑΕΛ, Γιώργο Ελευθερίου, μετά την ήττα από τον Ακρίτα.

«Μεγάλο συγνώμη και απολογία στον κόσμο μας, για τη συνολική εικόνα που παρουσιάσαμε. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στην προσπάθεια, γιατί υπήρχε, αλλά όλη η εικόνα είναι η εικόνα της σημερινής ΑΕΛ. Οφείλουμε να σηκωθούμε και να παλέψουμε, για εμάς, τον κόσμο μας και να δούμε μπροστά».

Αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση: «Είμαι σίγουρος, μπορεί. Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα. Πιστεύω ότι μπορεί. Το πρώτο που θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε είναι η ψυχολογία, από εκεί θα ξεκινήσουμε».