Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλίτωσε την ήττα αλλά έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Ομόνοια 29ης Μαΐου!

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου ισοφάρισε στα τελικά στάδια της αναμέτρησης κόντρα στον ΑΣΙΛ (1-1), όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη και μετά από δύο στροφές, μένει χωρίς τρίποντο. Για τους φιλοξενούμενους, ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν τους χαλά αν και έφτασαν κοντά σε ένα σπουδάιο διπλό.

Ισόπαλο 1-1 έληξε και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα σε Σπάρτακο και ΜΕΑΠ.

Παρασκευή 19/09

Διγενής Μόρφου - Εθνικό Λατσιών 3-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα 1-2

Καρμιώτισσα- Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0

ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας 4-0

Αγία Νάπα-ΑΕΖ 1-0

Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής 0-0

Κυριακή 21/09

Σπάρτακος-ΜΕΑΠ 1-1

19:00 Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: