Ντεμπούτο Λοΐζου με νίκη κορυφής!

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ πραγματοποίησε ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό του εντός έδρας ντέρμπι της ομάδας του με τη Χάποελ Χάιφα.

Η ομάδα του Κύπριου διεθνούς εξτρέμ χάρη σε γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο (84΄) πήρε το σημαντικό τρίποντο που ήταν το τέταρτο διαδοχικό (σε πέντε αγώνες, παραμένει αήττητη).

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Λοΐζου ανέβηκε με 13 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας, ενδεχομένως προσωρινά (έχουν αγώνα λιγότερο οι «απόλυτες» Μπερ Σεβά και Μακάμπι Τελ Αβίβ).