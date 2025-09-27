«Προτιμώ να χάσω ένα παιχνίδι με 4-0 παρά τέσσερα με 1-0»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Krasava ENY Τσέντομιρ Γιανέφσκι μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 4-0 από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη της. Άξιζε να νικήσει, δεν θα πω κάτι άλλο γι’ αυτό. Είναι μια ομάδα που παίζουν χρόνια μαζί, με καλή τεχνική κατάρτιση και ξέρουν πως να διαχειριστούν ένα σκορ. Δώσαμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μια κεφαλιά και ένα πέναλτι στο τέλος που έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πράγματα στο ημίχρονο, κάναμε αλλαγή αλλά όλα τελείωσαν μετά την κόκκινη κάρτα. Προτιμώ να χάσω ένα ματς με 4-0 παρά τέσσερα με 1-0 . Θα συνεχίσουμε… Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το δύσκολο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στη Σαλαμίνα στο κύπελλο».