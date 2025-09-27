«Ήταν δύσκολο, εξαιρετικός ο Παπαδούδης - Θα προσπαθήσουμε για Λουίζ-Κορέια»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο μετά τη δύσκολη εντός έδρας νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού με γκολ στις καθυστερήσεις.

«Ηταν ένας δύσκολος αγώνας, έδωσα συγχαρητήρια στον προπονητή του Ολυμπιακού για τη δουλειά που κάνει. Είχαμε κάποιες απουσίες, είχαμε αγώνα και την Τέταρτη».

Αξίζουν τα συγχαρητήρια στον Παπαδούδη, του αξίζουν οι ευκαιρίες, ήταν εξαιρετικός. Του αξίζει και θα πάρει χρόνο.

Έχουμε κάποιες μέρες για Λουίζ και Κορέια (σ.σ. ενόψει Μπάγερν), θα προσπαθήσουμε να τους επαναφέρουμε. Ο Λουίζ είναι πιο κοντά να αγωνιστεί, θα δούμε για τον Κορέια».