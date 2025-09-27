«Αδικήσαμε τους εαυτούς μας - Θησαυρός ο Καρσέδο για τα κυπριακά γήπεδα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του με 2-1 από την Πάφο με γκολ στις καθυστερήσεις.

«Να εκφράσω πρώτα τον σεβασμό μου για τον Καρσέδο, για τα κυπριακά γήπεδα είναι ένας θησαυρός. Φόρεσα τη φανέλα της Πάφου για δύο χρόνια και τη σέβομαι. Να δώσω συγχαρητήρια για την πορεία στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τον τρόπο αυτό είναι χρηματοδότης όλων των μικρών ομάδων. Το πιο σημαντικό είναι ότι η διοίκηση της Πάφου αναβάθμισε ολόκληρη την επαρχία.

Για το παιχνίδι, αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς και η επόμενη ευκαιρία θα είναι με το Παραλίμνι εντός έδρας. Ελπίζω όλοι να είναι υγιείς».