ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η λύτρωση της Πάφου, εύκολο ανέβασμα για ΑΕΚ και η... κατραπακιά του Ακρίτα επί της ΑΕΛ

Μετά τον Άρη, που την Παρασκευή κέρδισε τον Εθνικό (3-0) και η Πάφος FC πέτυχε την τέταρτη νίκη της, επικρατώντας στις καθυστερήσεις του Ολυμπιακού με 2-1.

Πιο πίσω τους η ΑΕΚ που κέρδισε πανεύκολα την ΕΝ Ύψωνα με 4-0. Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Ακρίτας που επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ που βυθίζεται ακόμη περισσότερο στον προβληματισμό.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/09) με πολύ σημαντικά παιχνίδια στο "μενού"

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Εθνικός Άχνας 3-0

(37' Κβιλιτάια, 52' Μακόσλαντ, 90' Κακουλλής)

Πάφος FC - Ολυμπιακός 2-1

(34΄ Άντερσον, 90+4' Ντιμάτα / 70΄ πεν. Πικής)

Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ 0-4

(7΄, 83΄ Μπάγιτς, 45+5΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 70΄ Τσακόν)

ΑΕΛ - Ακρίτας Χλ. 0-2

(67', 76' Αθανασίου)

Kυριακή 28/09

Ένωση - Ομόνοια Αρ.

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

Ανόρθωση - Ομόνοια

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (6η αγων.): Ομόνοια Αρ.-ΑΠΟΕΛ (03/10, 19:00), Ολυμπιακός-Ένωση (04/10, 17:00), Ακρίτας- Απόλλων (04/10, 19:00), ΑΕΛ-Ανόρθωση (04/10, 20:00), Εθνικός Άχνας-Ε.Ν. Ύψωνα (05/10, 19:00), ΑΕΚ-Πάφος FC (05/10, 19:00), Ομόνοια-Άρης (05/10, 20:00).