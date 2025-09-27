Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ακρίτα Αλέξης Γαρπόζης μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΛ με 2-0.

Αναλυτικά...

«Πολύ σημαντική νίκη, πειθαρχημένη εμφάνιση. Ξέραμε ότι η ΑΕΛ θα μας πιέσει και έπρεπε να προσέξουμε να μην βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αλλά εγώ ιδιαίτερα από την εμφάνιση. Όταν παίζεις κόντρα σε μεγάλες ομάδες πρέπει να έχεις ρυθμό. Δεν σταματάμε εδώ, να πάμε μέχρι τέλους.

Είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Ανδρέα Αθανασίου δείχνει στο γήπεδο γιατί τον εμπιστευόμαστε».