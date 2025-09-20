Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ
ΓΗΠΕΔΟ
Με... φόρα μπήκαν οι Μαδριλένοι στο φετινό μαραθώνιο.
Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Μπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό... τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga.
Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1
(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς - 13΄ Μέντες)
Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4
(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0
(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Σεβίλη 19:30
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 19:30
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9
Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9
Ελτσε-Οβιέδο 21/9
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 15 -5αγ.
Μπαρτσελόνα 10
Εσπανιόλ 10 -5αγ.
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Αλαβές 7
Έλτσε 6
Οσασούνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 5
Λεβάντε 4 -5αγ.
Σεβίλη 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Θέλτα 4 -5αγ.
Βαλένθια 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -5αγ.
Μαγιόρκα 1
Τζιρόνα 1 -5αγ.