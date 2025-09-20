ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ

Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ

Με... φόρα μπήκαν οι Μαδριλένοι στο φετινό μαραθώνιο.

Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Μπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό... τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga.

Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπέτις-Σοσιεδάδ               3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς - 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε               0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ        2-0

(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλη               19:30

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα          19:30

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο   22:00

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα         21/9

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης   21/9

Ελτσε-Οβιέδο                 21/9

Μπαρτσελόνα-Χετάφε           21/9

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης    15 -5αγ.

Μπαρτσελόνα      10

Εσπανιόλ         10 -5αγ.

Μπέτις            9 -6αγ.

Χετάφε            9

Αθλέτικ Μπιλμπάο  9

Βιγιαρεάλ         7

Αλαβές            7

Έλτσε             6

Οσασούνα          6

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Λεβάντε           4 -5αγ.

Σεβίλη            4

Ράγιο Βαγεκάνο    4

Θέλτα             4 -5αγ.

Βαλένθια          4

Οβιέδο            3

Ρεάλ Σοσιεδάδ     2 -5αγ.

Μαγιόρκα          1

Τζιρόνα           1 -5αγ.

 

