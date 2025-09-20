Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ

Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Μπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό... τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga.

Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς - 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλη 19:30

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 19:30

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9

Ελτσε-Οβιέδο 21/9

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15 -5αγ.

Μπαρτσελόνα 10

Εσπανιόλ 10 -5αγ.

Μπέτις 9 -6αγ.

Χετάφε 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Βιγιαρεάλ 7

Αλαβές 7

Έλτσε 6

Οσασούνα 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Λεβάντε 4 -5αγ.

Σεβίλη 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Θέλτα 4 -5αγ.

Βαλένθια 4

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -5αγ.

Μαγιόρκα 1

Τζιρόνα 1 -5αγ.