Απόλυτη η Μπάγερν με χατ-τρικ του Κέιν, απίθανο ρεκόρ από τον Ατουμπόλου

Πολλά γκολ στη δράση του Σαββάτου στη Bundesliga

Ο Χάρι Κέιν «καθάρισε» για άλλη μία φορά για λογαριασμό της Μπάγερν, η οποία πέρασε με 4-1 από την έδρα της Χοφενχάιμ και πέτυχε το «4 στα 4» στην Bundesliga.

Οι Βαυαροί πέρασαν δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, όπου κινδύνεψαν σε αρκετές περιπτώσεις να βρεθούν πίσω στο σκορ, αλλά ο Άγγλος φορ έδωσε τη λύση στο 44΄, σκοράροντας μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ.

Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄) αξιοποίησε το πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Χαϊντάρι και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 77΄, πάλι από την άσπρη βούλα, με τον Ολίσε να κερδίζει αυτή τη φορά την «εσχάτη των ποινών». Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 82΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσουφάλ, με τον Γκνάμπρι να διαμορφώνει στην εκπνοή το τελικό σκορ.

Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χαϊντενχάιμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό.

Πρώτο «τρίποντο» φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Αουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ. Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι                  2-0

(43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ                0-3

(33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς                      1-4

(83΄ Εσεντε - 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ)

Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου                 1-4

(82΄ Τσουφάλ - 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)

Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ                      2-1

(42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε - 90+3΄ Κέλε)

Λειψία-Κολωνία                           19:30

Κυριακή 21/09

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         12

Ντόρτμουντ               7 -3αγ.

Κολωνία                  7 -3αγ.

Ζανκτ Πάουλι             7

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης    6 -3αγ.

Φράιμπουργκ              6

Στουτγκάρδη              6

Χοφενχάιμ                6

Λειψία                   6 -3αγ.

Βόλφσμπουργκ             5 -3αγ.

Λεβερκούζεν              4 -3αγ.

Μάιντς                   4

Βέρντερ Βρέμης           4

Αμβούργο                 4

Άουγκσμπουργκ            3

Ουνιόν Βερολίνου         3 -3αγ.

Γκλάντμπαχ               1 -3αγ.

Χαϊντενχάιμ              0

