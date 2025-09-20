Πομάσκι: «Δεν μπαίνει κάθε σουτ γκολ, ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός»

Ο Γιώργος Πομάσκι επέστρεψε από το Τόκιο στην Αθήνα και κάνοντας ένα πρώτο απολογισμό της παρουσίας του Μίλτου Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αναφέρθηκε στο μάθημα που πήραν κι εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη σεζόν.

Ο τεχνικός του Μίλτου Τεντόγλου λίγο πριν από τα ταξίδι στη χώρα καταγωγής, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ κι έκανε ένα μίνι απολογισμό για την παρουσία του Έλληνα ολυμπιονίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Τόκιο και την 11η θέση στο μήκος. «Είναι λογικό ύστερα από εννέα χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο, να έρθουν και οι στιγμές που ο αθλητής κουράζεται ή του λείπει το κίνητρο. Όχι ότι ο Μίλτος δεν έχει κίνητρο. Αυτό που κυνηγάει, όμως, πια είναι το κάτι παραπάνω, κι αυτός μπορεί να οδηγήσει και αυτόν και εμένα σε λάθος αποφάσεις. Έπειτα και το σώμα του αθλητή είναι λογικό να επιβαρύνεται. Ο Μίλτος δεν είχε κάτι σοβαρό όσον αφορά τους τραυματισμούς, αλλά πιέστηκε για το κάτι παραπάνω, γιατί έχει μάθει να μην παραδίνεται. Είναι αθλητής αγώνων και αυτή η πίεση τον έβγαλε λίγο εκτός ρυθμού» είπε ο Πομάσκι.

Για το μάθημα που πήραν αθλητής και προνηνητής από το παγκόσμιο πρωτάθλημα είπε: «Αυτός ο αγώνας μάς έδειξε ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, κάτι απολύτως λογικό. Ξέρετε, ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι έγινε, αλλά λησμονούμε ότι κλείνει μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίλτος πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και μπήκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με ένα… αλματάκι στα 8.17. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος.

Μη ξεχνάμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με μια ασθένεια που τον πήγε πίσω. Όπως είπα και στη δημόσια τηλεόραση, "δεν μπαίνει κάθε σουτ, γκολ". Αναλύσαμε τι έγινε και συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε. Κάναμε ένα βήμα που δεν βγήκε. Συνέβη με πολλούς πρωταθλητές σε όλον τον κόσμο. Και έπειτα, πάντα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχονται στο προσκήνιο νέα παιδιά. Τώρα χρειάζεται ξεκούραση και όλα θα πάνε καλά στη συνέχεια».

Τέλος, στην ερώτηση αν ο Τεντόγλου θα μπορούσε να προσπεράσει κάποιους αγώνες στόχους μέσα στο 2025, ο Πομάσκι απάντησε: «Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει. Είναι έντονη προσωπικότητα και αντλεί ενέργεια από την αδρεναλίνη. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και αυτοί οι χαρακτήρες δεν μπορούν να μένουν ανενεργοί. Μη λησμονούμε ότι σε μια σχέση αθλητή-προπονητή, ο αθλητής είναι αυτός που ορίζει την ταχύτητα. Ο προπονητής είναι, βέβαια, συνοδοιπόρος, αλλά την ένταση τη ρυθμίζει ο αθλητής. Στους φιλάθλους θα έλεγα να μην ανησυχούν. Ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός τη νέα χρονιά».

