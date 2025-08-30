Το πρόγραμμα της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2025-2026

Η κλήρωση έγινε στα Γραφεία της ΚΟΠ από το Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανθούλη Μυλωνά και τον Πρόεδρο της ΣΤΟΚ Μαρίνο Τιμοθέου στην παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε στους εκπροσώπους των Σωματείων πως η διαχρονική στήριξη της ΚΟΠ προς την ΣΤΟΚ θα συνεχιστεί και φέτος με την παραχώρηση μεταξύ άλλων αθλητικού υλικού και κάλυψη των εξόδων διαιτησίας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για περαιτέρω στήριξη των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Ο κ. Τιμοθέου ευχαρίστησε την ΚΟΠ για την στήριξη και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα διεξαχθεί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 27 - 28 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 2-3 του Μάη.

Στο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 16 ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων (30 αγωνιστικές). Οι τρεις πρώτες θα ανέλθουν στην τρίτη κατηγορία και οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Α.Ο Αυγόρου - ΑΕΚ Κοράκου

Κόρνος F.C. 2013 - ΑΕΚ Κουκλιών F.C.

Φρέναρος F.C. 2000 - ΑΕΛ Τρούλλων

Α.Ο Θύελλα Αγίου Θεοδώρου - ΑΕΚ Κελλιών

Ορφέας Λευκωσίας - ΑΠΟΠ Πόλης

ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Ακάμας Μαντριά F.C 2025

Γεροσκήπου F.C. - Ξυλοφάγου F.C.

Δόξα Παλαιομετόχου - Αλκή 1948 Λάρνακας

