Καμία ανοχή σε συμβόλαια κάτω από τον νόμιμο μισθό

Η απαράδεκτη στάση μερικών σωματείων, και συγκεκριμένα των μικρών κατηγοριών, τα οποία ασκούν πιέσεις σε ποδοσφαιριστές να υπογράψουν συμβόλαια που προνοούν μισθό κατώτερο του Διατάγματος, μας αναγκάζει να επανέλθουμε στο εν λόγω θέμα.

Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΚΟΠ, τον ΠΑ.Σ.Π. και τον Σύνδεσμο Προπονητών στις 11/06/2025, είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Μέσω επιστολής, το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι επιτρεπτό να υπογράφονται συμβόλαια επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με απολαβές κατώτερες από εκείνες που καθορίζονται στο ισχύον Διάταγμα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία αμοιβή ύψους 900 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο εργασίας και 1.000 ευρώ μετά την πάροδο έξι μηνών.

Η απόφαση του Υπουργείου δεν διακρίνει μεταξύ κατηγοριών πρωταθλημάτων και εφαρμόζεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες που υπογράφουν συμβόλαια εργοδότησης με το σωματείο τους.

Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εν λόγω Διάταγμα συνιστά παράβαση. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες ο ΠΑ.Σ.Π. προέβη σε γραπτή υπενθύμιση της απόφασης προς όλες τις ομάδες ώστε να ευθυγραμμιστούν με το Διάταγμα.

Τα σωματεία οφείλουν να σεβαστούν την απόφαση του Υπουργείου, να ενεργούν με υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς όρους εργασίας ώστε να καλλιεργηθεί ένα δίκαιο αθλητικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών καλεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να μην αποδέχονται απολαβές χαμηλότερες από αυτές που προνοεί το Διάταγμα, επισημαίνοντας ότι ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων τους, στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί παραβίασή του, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της νομιμότητας.