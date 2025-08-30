ΑΕΚ: Γκαζώνει για χαφ και φορ ενόψει Ευρώπης

Η ΑΕΚ (όπως και οι υπόλοιποι ελληνικοί εκπρόσωποι σε Europa League και Conference League) έμαθε την Παρασκευή τους αντιπάλους της στην Ευρώπη. Πλέον οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν το μονοπάτι τους στη league phase του Conference League και καλούνται να βάλουν τις τελευταίες… πινελιές ώστε να παρουσιαστούν όσο πιο δυνατοί στο πρωτάθλημα και εντός των συνόρων.

Ξεκάθαρη προτεραιότητα για την Ένωση είναι η απόκτηση ενός χαφ και ενός επιθετικού, που ούτως ή άλλως αποτελεί εκκρεμότητα για την ομάδα εδώ και καιρό. Πλέον, ο χρόνος πιέζει πολύ την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αφού οι δύο παίκτες πρέπει να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα. Με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει το βράδυ της Τρίτης.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δουλεύει πυρετωδώς ώστε να κλείσουν οι δύο υποθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποκτηθούν και άλλοι παίκτες. Με το μυαλό των περισσότερων να πηγαίνει στα πλάγια της άμυνας. Ωστόσο, το πλάνο, όσον αφορά τους παίκτες που θα δηλωθούν στο Conference League είναι η απόκτηση αμ. χαφ και φορ. Το έχει ξεκαθαρίσει άλλωστε και ο Σέρβος τεχνικός.

SPORT-FM.GR