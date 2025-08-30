Αγκουζούλ: «Πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα μου η Ομόνοια»

Διαβάστε όσα είπε ο Μαροκινός στόπερ μιλώντας στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τριφύλλι:

Για τα πρώτα του συναισθήματα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να βρεθώ με την ομάδα και τους νέους μου συμπαίκτες».

Για τον λόγο που επέλεξε την Ομόνοια: «Έμαθα για το ενδιαφέρον της Ομόνοια από τον ατζέντη μου, το σκέφτηκα, κατάλαβα ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για την καριέρα μου η μετακίνηση μου εδώ».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον πριν έρθει: «Μίλησα με τον προπονητή και κάποιους ποδοσφαιριστές που γνωρίζω από την ομάδα, μου είπαν τα καλύτερα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

«Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο, γιατί μου αρέσει η πίεση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η Ομόνοια είναι ομάδα με μεγάλη πίεση και μου αρέσει αυτό γιατί μου δίνει κίνητρο».

«Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα και ελπίζω να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί».