Ανακοίνωσε Μιλιντσεάνου η Δόξα!

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι Κατωκοπιάς ανακοινώνει την απόκτηση του 33χρονου Μολδαβού επιθετικού, Nicolae Milinceanu

Η Δόξα θα είναι η τέταρτη κυπριακή ομάδα στο βιογραφικό του Milinceanu, μετά την ΑΕΛ, την Καρμιώτισσα και τον Εθνικό. Στην προσφυγική ομάδα αγωνίστηκε την περσινή χρονιά.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μονακό Monaco U19 και ακολούθως αγωνίστηκε στις ακόλουθες. ομάδες: FC Veris, FC Rapid 1923, Ac. Chisinau, Petrolul, CSF Speranta, Mikashevichi, Zimbru Chisinau, FC Chiasso, Sliema Wanderers, FC Vaduz, ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΛ, Καρμιώτισσα, Eendracht Aalst, Εθνικός Άχνας.

Αγωνίστηκε στην Εθνική Μολδαβίας σε 15 αγώνες και σκόραρε δυο φορές.

Καλωσορίζουμε τον Nicolae Milinceanu στην οικογένεια της Δόξας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.