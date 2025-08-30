Αγκουζούλ και με βούλα!

Αναλυτικά:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την AJ Auxerre για τον δανεισμό του 28χρονου Μαροκινού κεντρικού αμυντικού, Saad Agouzoul.

Ο Saad Agouzoul κατά την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην AJ Auxerre και στη Radomiak Radom, προηγουμένως έπαιξε στη Γαλλία με τα χρώματα της FC Sochaux και στο Βέλγιο με την Royal Excel Mouscron, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της πατρίδας του, KACM Marrakech. Συνολικά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία κατέγραψε 165 συμμετοχές, πέντε γκολ και μια ασίστ. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Μαρόκο Κ23.

Καλωσορίζουμε τον Saad Agouzoul στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!