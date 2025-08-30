Η Σεβίλλη απέκτησε τον Αθπιλικουέτα

Ο 36χρονος ακραίος οπισθοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με την συμφωνία να αφορά μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για άλλο έναν χρόνο.

Ο Αθπιλικουέτα συνεχίζει την καριέρα του στα ισπανικά γήπεδα, όπου και άρχισε την επαγγελματική του καριέρα με την Οσασούνα μεταξύ 2007 και 2010, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μεταξύ αυτών των δύο περιόδων στην Ισπανία, ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε στην Μαρσέιγ (2010-2012) και κυρίως στην Τσέλσι (508 αγώνες μεταξύ 2012 και 2023), με την οποία κατέκτησε το Champions League το 2021 και δύο πρωταθλήματα Αγγλίας (2015, 2017).

