Το πρόγραμμα της Πάφος FC στο League Phase του Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Βγήκε το πρόγραμμα της παφιακής ομάδας για το Champions League
Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες των αγώνων των πρωταθλητών Κύπρου:
1η αγωνιστική: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:45
Ολυμπιακός - Πάφος
2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου 2025 – 22:00
Πάφος - Μπάγερν Μονάχου
3η αγωνιστική: 21 Οκτωβρίου – 19:45
Καϊράτ - Πάφος
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου – 19:45
Πάφος - Βιγιαρεάλ
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου – 19:45
Πάφος - Μονακό
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου – 22:00
Γιουβέντους - Πάφος
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2026 – 22:00
Τσέλσι - Πάφος
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026 – 22:00
Πάφος - Σλάβια Πράγας