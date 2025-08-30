(Ηχητικό) Θεοχάρους: «Κάποτε ήταν κοιμώμενος γίγαντας η Πάφος»

Στο μονοπάτι που ακολούθησε η Πάφος, η οποία ζει ιστορικές στιγμές τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Χάρης Θεοχάρους μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μιλώντας στην εκπομπή «Επίθεση από τα μπακ» του Σωτήρη Ταμπάκου, ο CEO του συλλόγου στάθηκε στο όραμα των Ρώσων ιδιοκτητών και την οργάνωση που τον έχει οδηγήσει στο να ανταγωνίζεται, αλλά και να βγάζει νοκ άουτ ισχυρότερες ομάδες.

«Τιμή μας που θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό, είναι σπουδαία ομάδα», επεσήμανε για το ραντεβού με τους Πειραιώτες στο Champions League, σχολιάζοντας (λόγω της αγάπης που υπάρχει για τις ελληνικές ομάδες στη Μεγαλόνησο)ότι «θα γίνει ένας καλός αγώνας απέναντι σε μία ομάδα που θεωρούμε ότι είναι και δική μας».

Αναλυτικά μίλησε για:

-το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει η Πάφος: «Σίγουρα, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο έκπληξη για το πόσο έχει μεγαλώσει σε μικρό διάστημα και έχει βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όμως μπορώ να πω ότι γίνει απίστευτη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Έχουν επενδυθεί χρήματα, αλλά όχι τόσα όσα μπορεί να σκέφτονται. Προσπαθούμε να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη, ευτυχώς βρισκόμαστε σε αυτήν τη σπουδαία διοργάνωση. Υπάρχει μία μεγάλη ιστορία, με δύο ομάδες που έγιναν μία. Ξεκίνησε η Αθλητική Ένωση Πάφου και διαλύθηκε, μετά η ΑΕ Κουκλιών. Υπήρχε ποδοσφαιρική μιζέρια στην πόλη, δεν είχε πετύχει τίποτα ποδοσφαιρικά και ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι, πηγαίνοντας την ομάδα σε άλλο επίπεδο».

-το έμβλημα της ομάδας: «Μας δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης ότι αγωνιζόμαστε με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στο στήθος, που είναι ήρωας όλης της Κύπρου. Βλέπουμε ότι γίνεται ευρέως γνωστός, το ποδόσφαιρο ξέρετε πόσο μεγάλο είναι και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Θα έπρεπε να ήταν γνωστός παντού».

-το αν φαινόταν από την αρχή που ανέλαβε ότι θα φτάσει μακριά η ομάδα: «Οι ιδιοκτήτες είχαν όραμα. Είμαι τέσσερα χρόνια στην ομάδα. Μου είπαν όταν ανέλαβα ότι στόχος είναι να καταξιωθεί στο πρωτάθλημα και να βρεθεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για να είμαι ειλικρινής ίσως δεν τους πίστεψα. Σε κάποια φάση μου είπαν ότι θέλουν το πρωτάθλημα, μπορεί να είπα ότι έχουν μία δόση τρέλας οι άνθρωποι. Φάνηκε το πόσο δίκιο είχαν. Η Κύπρος είναι παρόμοια με την Ελλάδα. Το να πάρει μία ομάδα πρωτάθλημα έξω από το Big-4 δεν είναι εύκολο, εμείς μπορεί να ήμασταν μόνο έξω από το Big-4, αλλά έξω από το Big-8. Το να έρχεται μία ομάδα και να παίρνει το Κύπελλο πριν δύο χρόνια, το πρωτάθλημα πέρυσι, αγωνιζόμενη στην Ευρώπη και φτάνοντας μέχρι τους «16» του Conference League και να πετυχαίνει φέτος το μεγάλο επίτευγμα που είναι η είσοδος στο Champions League. Σίγουρα υπάρχει όραμα, σίγουρα έβαλαν κάποια λεφτά. Αυτό το όραμα, η οργάνωση, το πάθος το μετέφεραν σε όλο το οικοδόμημα και είμαστε εκεί που είμαστε».

-την πρόοδο των τελευταίων δύο χρόνων: «Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο χρόνια. Το γεγονός ότι τα προηγούμενα δύο, πριν τα δύο τελευταία βρέθηκε στην εξάδα ήταν η αρχή. Θέλαμε να βάλουμε τις βάσεις και αυτό έγινε. Έχουν μπει οι γερές βάσεις, δεν ήταν… πυροτέχνημα η ομάδα και από τη μία στιγμή στην άλλη να βρεθεί στο Champions League. Έχουμε ξεκινήσει φέτος πολύ νωρίς. Έχουμε νέους παίκτες, αλλά δεν ξεκίνησε σε αυτά τα ματς οποιοσδήποτε νέος. Υπάρχει οργάνωση, υπάρχει εξαιρετικό σκάουτινγκ, ο τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι τίποτα τυχαίο»

-τα στοιχεία που παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στις επιτυχίες μίας ομάδας: «Έχουμε ομοιότητες με την Ελλάδα και είμαι προσεκτικός (σ.σ. σε αυτά που λέω) κάποιες στιγμές. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ασχολείται τόσο πολύ με την Κύπρο και με την Πάφο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι βέπουμε Έλληνες να λένε με την Πάφο. Αυτό μας τιμάει και μας χαροποιεί, ότι την παρακολουθούν οι Έλληνες. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Σίγουρα είναι τα λεφτά πολύ σημαντικά, αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει ένα σύνολο, ο προπονητής, το σκάουτινγκ, το μάρκετινγκ, το τιμ μάνατζμεντ πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας».

-τις εγκαταστάσεις του συλλόγου και τη δημιουργία του προπονητικού κέντρου: «Το προπονητικό κέντρο είναι κάτι που έχει πληρωθεί από την τσέπη των ιδιοκτητών, δεν περίμεναν χορηγίες. Ξέρετε το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα και την Κύπρο.. Έκαναν ένα εντυπωσιακό προπονητικό κέντρο για να φιλοξενήσει ομάδες και ποδοσφαιριστές. Έκαναν ένα εντυπωσιακό προπονητικό με τρία γήπεδα και με γρασίδι, υβριδικά και ένα ακόμη πιο μικρό γήπεδο με διαφορετικό γρασίδι, με άμμο. Θα γίνει επέκταση του προπονητικού κέντρου και δείχνει το πόσο θέλουν να προχωρήσουν. Μπορεί να θεωρηθεί από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Όσον αφορά το γήπεδο, αγωνιζόμαστε στη Λεμεσό σε γήπεδο που δεν είναι δικό μας. Είναι περίπου 40 λεπτά από την Πάφο. Πρέπει να ταξιδεύει ο κόσμος. Δεν είναι δικό μας, το δικό μας γήπεδο ανήκει στο κράτος. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση εδώ και 40 χρόνια. Εξ ου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη Έχουμε έρθει σε επαφή με την ΚΟΑ και θεωρώ ότι έχουν απομείνει λεπτομέρειες θα καταφέρουμε να πάρουμε το γήπεδο αυτό και με έσοδα και με τα λεφτά που θα δαπανήσει η ομάδα, ώστε να προχωρήσει σε κατασκευή γηπέδου με εκμίσθωση. Θα είναι το λιθαράκι για να πάει η ομάδα στο επόμενο επίπεδο».

-την πορεία έως τη League Phase του Champions League και το ματς με τον Ολυμπιακό: «Το γεγονός ότι ήμασταν στην κλήρωση δείχνει το πόσο μακριά έχουμε πάει. Ως σύλλογος. Θεωρούμαστε αουτσάιντερ, εννοείται, αποδεχόμαστε τον ρόλο με υπερηφάνεια, αλλά μας παρακινεί ακόμα περισσότερο. Κάθε αγώνας είναι ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλοι σύλλογοι. Αυτοί που αναφέρατε είναι τεράστιοι σύλλογοι. Είναι μία ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι η ομαδική δουλειά, το πάθος και η πίστη μπορεί να κάνουν τη διαφορά, ακόμα και κόντρα στους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι τιμή για εμάς. Ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ελληνικές ομάδες έχουν πολλούς φίλους εδώ στην Κύπρο. Θεωρώ ότι θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας, απέναντι σε μία ομάδα που εκτός από πρωταθλητής Ελλάδος, είναι τιτλούχος Ευρώπης. Είναι σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός. Όπως και οι άλλες ομάδες που θα έχουμε την τιμή να αγωνιστούμε απέναντί τους. Θεωρώ ότι θα έχουμε καλό αγώνα απέναντι σε μία ομάδα που θεωρούμε δική μας.

Είχαμε πολύ δύσκολη διαδρομή για να φτάσουμε έως εδώ. Παίξαμε με Μακάμπι, Ντιναμό Κιέβου, που επίσης είναι μεγάλη ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει δαπανήσει πολλά χρήματα φέτος. Δεν ήταν εύκολο το έργο, μείναμε πιστοί στο πλάνο και μείναμε αήττητοι σε έξι αγώνες, αυτό λέει πολλά».

-τους Ρώσους ιδιοκτήτες και αν είχαν έρθει για διακοπές και αποφάσισαν να επενδύσουν χρήματα: «Κάτι τέτοιο ήταν. Όταν είχαν έρθει στο γήπεδο, είχε δεν είχε 10-15 φίλους στις κερκίδες. Σας είπα για τη μιζέρια που υπήρχε. Έχουμε μέσο όρο 5-6.000 κόσμος εντός έδρας, ενώ εκτός έρχεται ο κόσμος που δικαιούμαστε. Δηλαδή 800 θεατές. Καταλαβαίνετε το πόσο έχουμε μεγαλώσει. Όταν η Πάφος έχει 40.000 κόσμο κεντρικά, με την επαρχεία ακόμα 30-40.000.Οπότε, όταν έχεις περίπου 9.000 κόσμο στο τελευταίο ματς, δηλαδή είναι το 10% του πληθυσμού σε κόσμο στο γήπεδο. Οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι η πόλη ήταν ένας κοιμώμενος γίγαντας. Η πόλη δεν είχε επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Ο κόσμος ένιωσε μία πικρία, τώρα υπάρχει ποδοσφαιρική υπερηφάνεια. Αυτό το σημείο κλικ, ότι δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Είχαν δίκιο, πήραν τη σωστή απόφαση».