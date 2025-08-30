Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Οι κληρώσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώθηκαν και οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση έμαθαν τις αντιπάλους τους. Το Σάββατο (30/8) η UEFA έκανε γνωστό και το πρόγραμμα της πρεμιέρας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ

