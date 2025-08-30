Επίσημα στην Τουρκία ο Οζλέρ

Αναλυτικά:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Ankara Keciorengucu για την παραχώρηση του Τασίν Οζλέρ.

Η συμφωνία έχει άμεση ισχύ.

Ο Τασίν εντάχθηκε στην Ακαδημία μας το 2017 σε επίπεδο Grassroots και ακολούθως έπαιξε στις αγωνιστικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Στις 18 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 17 χρόνων, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα, σε αγώνα κυπέλλου με την ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα, ενώ στις 31 Μαρτίου 2024 φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου Κ19, σε αναμέτρηση απέναντι στην Πολωνία. Κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε υπό την μορφή δανεισμού στην ΜΕΑΠ.

Πέρα από το αδιαμφισβήτητο ποδοσφαιρικό του ταλέντο, ο Τασίν δικαιούται να υπερηφανεύεται και για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του, αλλά και για την εργασιακή ηθική που τον διακρίνει.

Ευχαριστούμε τον Τασίν για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.