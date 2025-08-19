ΠΑΕΕΚ: Πήρε τερματοφύλακα που έκανε τα πρώτα του βήματα στην ΑΕΚ Αθηνών

Ανακοίνωση από την ΠΑΕΕΚ που απέκτησε τον ελλαδίτη τερματοφύλακα Γιώργο Μανουσάκη . Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ελλαδίτη Τερματοφύλακα Γιώργου Μανουσάκη μέχρι τουλάχιστον το 2027.

Ο νεαρός τερματοφύλακας την περσινή χρονιά ανήκε στον ΟΦΗ ενώ αγωνίστηκε και στις ακαδημίες της ΑΕΚ Αθηνών. Έχει εντυπωσιακά προσόντα με ύψος 1.92 και μεγάλη προοπτική. Ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας υπέγραψε διετές συμβόλαιο (1+1) και εντάσσετε άμεσα στο δυναμικό της ομάδας μας. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της Κερύνειας».