Το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025 - 2026

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, εκπροσώπων σωματείων και λειτουργών της Ομοσπονδίας.

«Προσβλέπουμε όλοι μας, όπως πάντα, σε μια συναρπαστική χρονιά με την ευχή να διεξαχθεί ένα ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα μέσα στα σωστά πλαίσια αθλητοπρέπειας.

Καλωσορίζουμε τις τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν άνοδο από το Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, τον Εθνικό Άσσιας, τον Άτλας Αγλαντζιάς και τον ΑΠΟΝΑ Αναγυιάς. Ο ΑΠΟΝΑ ως 4η ομάδα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, παίρνει τη θέση της Πέγειας που αποχώρησε από τα Πρωταθλήματα της ΚΟΠ» ανέφερε μεταξύ άλλων στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Μυλωνάς.

Οι ομάδες ενημερώθηκαν επίσης για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ για χορηγία οκτώ χιλιάδων ευρώ για κάθε ομάδα, ενώ οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον πρώτο όμιλο της δεύτερης φάσης, θα λάβουν επιπρόσθετη χορηγία 2 χιλιάδων ευρώ.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε ένα γύρο με 15 αγωνιστικές. Οι 16 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση, θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση που θα γίνει σε δύο γύρους με 14 αγωνιστικές.

Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16.

Ανεξάρτητα από τον όμιλο που θα λάβουν μέρος, οι ομάδες θα μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που θα έχουν εξασφαλίσει στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 2026 -2027 και οι τελευταίες τρεις ομάδες από το δεύτερο όμιλο, θα διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 27 - 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:

1η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

2η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

3η Αγωνιστική

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

4η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

5η Αγωνιστική

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

6η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

7η Αγωνιστική

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

8η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

9η Αγωνιστική

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

10η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

11η Αγωνιστική

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

12η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

13η Αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

14η Αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ

Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 - ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

15η Αγωνιστική

ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ - Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ