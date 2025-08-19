ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το 13άρι της ΑΕΛ και οι κινήσεις στα... σίγουρα

Ο εμβολιασμός στη Λεμεσιανή ομάδα έγινε κατά μεγάλο ποσοστό με γνώριμους παίκτες.

Μπήκε αρκετό νέο αίμα στην ΑΕΛ. Μετά το διπλό φιρμάνι το βράδυ της 14ης Αυγούστου με Ζντραφκόφσκι και Νατέλ, η λεμεσιανή ομάδα έπιασε 13άρι. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του φετινού «εμβολιασμού» έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότεροι πάτησαν ξανά το γρασίδι των κυπριακών γηπέδων. Δεν θα θέλουν δηλαδή χρόνο να προσαρμοστούν και έτσι μπορούν να μπουν πιο καλά στο πετσί της ομάδας.

Και είναι η πλειοψηφία, αφού είναι οι οκτώ από τους δεκατρείς. Αναφερόμαστε στους Τζούλιους Σόκε, Μπασέλ Ζράντι, Μόργκαν Φεριέρ, Σέρχιο Κονσεϊσάο, Χρίστο Γουίλερ, Ανδρέα Κεραυνό, Λέο Νατέλ και Νταβόρ Ζντραφκόφσκι. Ουσιαστικά η ομάδα προγραμματισμού κινήθηκε στα... σίγουρα και θέλησε να αποφύγει τα πολλά ρίσκα. Τώρα, αν θα δικαιωθεί, θα το δείξει η πορεία. Οι άλλοι πέντε νεοφερμένοι είναι οι Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς, Λούκα Μπογκντάν, Στεφάν Κέλερ και Φερνάντο Φορεστιέρι.

Από κει και πέρα, στην ΑΕΛ μετράνε αντίστροφα για την πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (20:00) εντός έδρας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για τον Τραμετσάνι, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό κατέληξε στο πλάνο και τα πρόσωπα που θα ρίξει στην πρώτη μάχη.

Διαβαστε ακομη