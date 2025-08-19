Πένθος στην οικογένεια του Διγενή για τον θάνατο του Espinoza

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Διγενή Ακρίτα Μόρφου από τον χαμό του ποδοσφαιριστή της ομάδας Kajul Espinoza ! H ανακοίνωση του συλλόγου:

«Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Διγενή Ακρίτα Μόρφου για τον θάνατο του 18χρονου Kajul Espinoza. Ο 18χρονος ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων U19 και ήταν μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Βρήκε τραγικό θάνατο σε δυστύχημα στο Μπαγκλαντές, τη χώρα καταγωγής του, όπου βρισκόταν για διακοπές.

Ήταν μαθητής του Λυκείου Παλιουρριώτισσας, από όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο. Ο άτυχος νεαρός επέβαινε σε όχημα μαζί με δύο ξαδέρφια του, ενώ από τη σύγκρουση βρήκε ακαριαίο θάνατο.- Η οικογένεια του ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ πενθεί για τον χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστη μας...»