Άλωσε και το Βελιγράδι η τρομερή Πάφος FC και κάνει κουμάντο στο δρόμο για τ΄ αστέρια!

Απίστευτη και πάλι η Πάφος FC άλωσε και το Βελιγράδι και έβαλε γερή υποψηφιότητα ώστε να βρεθεί στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Νίκησε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς με 2-1 και κάνει… κουμάντο ενόψει του επαναληπτικού της Τρίτης (26/08, 22:00) στο «Alphamega Stadium».

Είναι η δεύτερη φορά που φεύγει με χαμόγελο από τη Σερβία αφού προηγήθηκε το διπλό πρόκρισης επί της Μακάμπι ενώ είχε νικήσει και την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία.

«Πάγωσε» τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα μόλις στο 1ο λεπτό η Πάφος και συγκεκριμένα ο Κορέια. Με βολίδα στα 40 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ για το συγκρότημα του Καρσέδο που ήταν στα πιο τρελά του όνειρα δεν περίμενε τέτοιο ιδανικό ξεκίνημα. Και αφού ο Μιχαήλ στο 3΄ είπε όχι σε κεφαλιά του Εντιαγέ, σιγά σιγά οι πρωταθλητές μας άρχισαν να κρατούν μακριά τους επιτιθέμενους των γηπεδούχων.

Κέρδισαν μέτρα επίσης επιθετικά, σκόραραν στο 28ο λεπτό με τον Μπρούνο, γκολ όμως που ακυρώθηκε αφού ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από ωραία σέντρα του Πηλέα, με το χέρι. Γενικά η εστία του Μιχαήλ απειλήθηκε προς το τέλος με κάποιες ενέργειες του γνωστού μας, Σιάβι Μπαμπίκα

Αψυχολόγητος Μπρούνο

Εκεί που οι Σέρβοι τα είχαν χαμένα, σε μία εκτέλεση κόρνερ στο 56΄ ο Μπρούνο έκανε χέρι στην περιοχή. Μία αψυχολόγητη κίνηση που έδωσε την ευκαιρία στον Ερυθρό Αστέρα να εκτελέσει πέναλτι. Παρόλο που ο Ντουάρτε νικήθηκε αρχικά, στην επιστροφή με κεφαλιά μείωσε σε 1-2. Ήταν λογικό μετά να γίνει πιο πιεστική η ομάδα του Μιλόγεβιτς, όμως η Πάφος βρήκε τους διαδρόμους για να κάνει τη ζημιά. Στο 78΄ ο Ισπανός ρεφ σφύριξε πέναλτι υπέρ της Πάφου αλλά το VAR το πήρε πίσω προς ανακούφιση όλων στην Πάφο.

Στα τελευταία λεπτά μάλιστα η Πάφος απώλεσε δύο ευκαιρίες για να αποδράσει με πιο ισχυρό πλεονέκτημα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

90+5΄ - Πλασέ του Ζάζα από αριστερά, μόλις έξω.

89΄ - Τρομερή επέμβαση του Ματέους στο πλασέ του Όρσιτς.

80΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Ερυθρό Αστέρα, με την κεφαλιά του Κατάι να περνάει μόλις έξω.

76΄ - Νέο πέναλτι για τον Ερυθρό Αστέρα που σφυρίζεται από τον Αλεχάντρο Ερνάντες. Το VAR ωστόσο τον κάλεσε να το δει και το πήρε πίσω αφού η μπάλα κτύπησε στην πλάτη του Γκολντάρ.

68΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με το πλασέ του Ίβανιτς να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μιχαήλ και αφού η μπάλα κτύπησε στην πλάτη του Σούνιτς.

57΄ - ΓΚΟΛ για τον Ερυθρό Αστέρα: Ο Μιχαήλ σταματά την εκτέλεση πέναλτι του Ντουάρτε, ο οποίος στην επιστροφή με κεφαλιά μειώνει στο σκορ, 1-2.

57΄ - Πέναλτι για τον Ερυθρό Αστέρα.

56΄ - Το VAR καλεί τον Ερνάντες να δει περίπτωση πέναλτι για χέρι του Μπρούνο μετά από εκτέλεση κόρνερ.

52΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφο: Ο Πέπε με απόλυτη ψυχραιμία δίνει αέρα δύο τερμάτων.

51΄ - Πέναλτι για την Πάφο: Ο Ισπανός ρεφ σφυρίζει την παράβαση για χέρι του Μιλοσάβλιεβιτς.

48΄ - Σέντρα του Κορέια από δεξιά, πάνω από τα δοκάρια η προβολή του Άντερσον.

47΄ - Ο Μιχαήλ με υπερένταση λέει όχι σε κεφαλιά του Μπαμπίκα.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο

Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

45+5΄ - Σουτ από τον Μπαμπίκα, η μπάλα πέρασε μόλις πάνω από τα δοκάρια του Μιχαήλ.

28΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Σέντρα του Πηλέα από αριστερά και ο Μπρούνο με κεφαλιά δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην Παφιακή ομάδα. Ωστόσο μετά από επέμβαση του VAR το γκολ ακυρώνεται για χέρι του σκόρερ.

17΄ - Πλήγμα στην Πάφο, φεύγει τραυματίας ο Τάνκοβιτς. Στη θέση του ο Σέμα.

8΄ - Mεγάλη ευκαιρία για τον Ερυθρό Αστέρα με την κεφαλιά του Ολανίνγκα να περνάει μόλις έξω, έπειτα από σέντρα του Μπαμπίκα.

3΄ - Ο Μιχαήλ με υπερένταση λέει όχι σε κεφαλιά του Εντιαγέ.

1΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Κανονιά από τον Κορέια μόλις στα 40 δευτερόλεπτα λίγο έξω από την περιοχή και η πρωταθλήτριά μας ανοίγει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Ματέους, Μιλοσάβλιεβιτς, Βελίκοβιτς, Τινιζιάν, Σεόλ, Μπάγιο (70΄ Κατάι), Έλσνικ, Μπαμπίκα (87΄ Μίλσον), Ίβανιτς, Ολαγινκά (32΄ Ντουάρτε), Εντιαγέ.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Πηλέας (73΄ Λάνγκα), Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Τάνκοβιτς (17΄ Σέμα - 84΄ Όρσιτς), Κορέια (73΄ Ζάζα), Άντερσον (73΄ Μπασουαμινά).

ΣΚΟΡΕΡ: -58΄ Ντουάρτε / 1΄ Κορέια, 52΄ πέν. Πέπε

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 80΄ Ίβανιτς / 87΄ Λάνγκα)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλεχάντρο Ερνάντες

VAR: Κάρλος Ντε Γκράντε (Ισπανία)