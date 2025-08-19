H 23άδα της Ομόνοιας που πετάει για Αυστρία - Το πρόγραμμα

Χωρίς κάποια έκπληξη στην αποστολή, η Ομόνοια αναχωρεί αύριο Τετάρτη (10:00) για την Αυστρία, εκεί όπου την Πέμπτη (20:00) θα κοντραριστεί με τη Βόλφσμπεργκερ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Conference League.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Λοϊζου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Πρόγραμμα

20.08.25, 10:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

20.08.25, 13:20 | Άφιξη στην Αυστρία

20.08.25, 19:20 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Wörthersee Stadion»

20.08.25, 20:00 | Προπόνηση στο «Wörthersee Stadion» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

21.08.25, 20:00 | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ – ΟΜΟΝΟΙΑ

22.08.25, 12:20 | Αναχώρηση από την Αυστρία

22.08.25, 15:20 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας