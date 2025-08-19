ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άρης είδε στον Καλούλου εμπειρία από υψηλό επίπεδο και ποντάρει πολλά πάνω του

Η εμπειρία του από το γαλλικό πρωτάθλημα, με περισσότερες από 40 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, θεωρούν στον Άρη πως είναι ένα στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά και για αυτό προχώρησαν στην απόκτηση του Γκέντεον Καλούλου.

Πρόκειται για 27χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος είναι από χθες επίσημα «ταξίαρχος» και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια. Είναι προϊόν των ακαδημιών της Λιόν και για την τριετία 2015-18 ήταν στη δεύτερή της ομάδα. 

Στη συνέχεια (2019-2022) αγωνίστηκε στη Β΄ Κατηγορία της Γαλλίας με την Αζαξιό, ενώ ακολούθησε η μεταγραφή του στη Λοριάν που έπαιζε στη Ligue 1, έχοντας 48 συμμετοχές και πέντε ασίστ. Πέρσι έβαλε το λιθαράκι του ώστε να επιστρέψει η Λοριάν στη Ligue 1, παίζοντας σε 20 αγώνες. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από τον Οκτώβριο του 2020.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα από τη Βραζιλία στέλνει τον 21χρονο ανασταλτικό μέσο Τιάγκο Ενρίκε στον Άρη. Όπως αναφέρεται σε αυτό, θα αποκτηθεί με ελευθέρα μεταγραφή από τη Φλουμινένσε η οποία θα διατηρήσει το 20% των δικαιωμάτων του.

