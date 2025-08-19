Χώρισαν οι δρόμοι του Εθνικού με τον Περατικό

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Εθνικού με τον Μάριο Περατικό. Η ομάδα της Άχνας ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον ακραίο αμυντικό που μέτρησε 122 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μία ασίστ κατά την παρουσία του.

Η ανακοίνωση: «Ο Εθνικός Άχνας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Μάριο Περατικό.

Πέρα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Εθνικό. Άφησες το στίγμα σου στην ομάδα και κέρδισες τον σεβασμό όλων, συμπαικτών, προπονητών και κόσμου.

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, τόσο στην επαγγελματική σου πορεία όσο και στην προσωπική σου ζωή».