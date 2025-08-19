Άλλαξε πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Καρσέδο για τη μάχη στο Βελιγράδι
Οι επιλογές του Καρσέδο για τη μάχη στο Βελιγράδι με φόντο τ΄ αστέρια.
Με τον Άντερσον Σίλβα να επιστρέφει στην ενδεκάδα παρατάσσεται η Πάφος FC για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του πρώτου ματς για τα πλέι οφ του Champions League.
O Bραζιλιάνος πήρε τη θέση του πρωταγωνιστή κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, Όρσιτς.
Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Τάνκοβιτς, Κορέια, Άντερσον.