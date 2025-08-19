ΠΑΣΠ: Συγκλονισμός και βαθύτατη θλίψη για τον άδικο χαμό του Espinoza

Ανακοίνωση από τον ΠΑΣΠ για τον θάνατο του ποδοσφαιριτή της ΠΑΕΕΚ Kajul Espinoza Kamruzzaman. Όπως αναφέρει ο ΠΑΣΠ, ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής ξεχώριζε για τον πολύ καλό του χαρακτήρα, ενώ ήταν μέλος του Συνδέσμου και μάλιστα συμμετείχε με επιτυχία στις πρόσφατες ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις.. Δυστυχώς, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΠ:

«Συγκλονισμό σε όλους μας έχει προκαλέσει ο θάνατος του ποδοσφαιριστή του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, Kajul Espinoza Kamruzzaman.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον χαμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο Kajul, ο οποίος ξεχώριζε για τον πολύ καλό του χαρακτήρα, ήταν μέλος του Συνδέσμου και μάλιστα συμμετείχε με επιτυχία στις πρόσφατες ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π., εξασφαλίζοντας υποτροφία για να ξεκινήσει τις σπουδές του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, καθώς και σε όλο το οικοδόμημα του σωματείου.

Οι σκέψεις μας είναι στους δικούς του ανθρώπους. Ο Θεός ας τους δίνει δύναμη και ας απαλύνει τον πόνο τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».