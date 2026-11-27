Σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε στη League phase του Europa League η Ομόνοια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μπήκε μπροστά στο σκορ, στα τέσσερα από τα πέντε.

Απέναντι σε Θέλτα (1-0) και Τσέλιε (0-3), κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη όμως στα άλλα δύο έπεσε θύμα ανατροπής. Δηλαδή στους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν (3-1) και τη Γιουβέντους (4-1). Δεν βρήκε πρώτη δίχτυα μονάχα απέναντι στην Μπενφίκα, βρήκε όμως τον τρόπο να ισοφαρίσει, παρ΄ όλο που στο τέλος ηττήθηκε (1-4).

Ο κόσμος των πρασίνων πανηγύρισε γκολ σε όλο αυτό το οδοιπορικό και αν μη τι άλλο, σηκώθηκε από την καρέκλα για πανηγυρισμούς, στα τρία ευρωπαϊκά ματς που έγιναν ως τώρα μακριά από το «σπίτι» της, όσον αφορά τη League phase.