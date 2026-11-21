Όπως είναι γνωστό, οι φίλοι της Ομόνοιας εξάντλησαν τα εισιτήρια για το πρώτο «αιώνιο».

Περίπου 1,5 ώρα πριν την σέντρα, εκατοντάδες φίλοι των τυπικά γηπεδούχων βρίσκονται στους γύρω χώρους του ΓΣΠ.

Μάλιστα με το που αντιλήφθηκαν την άφιξη της αποστολής της Ομόνοιας έκαναν χαμό φωνάζοντας συνθήματα ντομπάροντας με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες του Μπεργκ.