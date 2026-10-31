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Λοσάδα: «Μας σεβάστηκαν πολύ με τον τρόπο που έπαιξαν και νιώθω περήφανος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο Ισπανός κόουτς

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά το ντέρμπι της ομάδας του με την Πάφο που έληξε ισόπαλο 2-2.

«Συνεχίζουμε να σκοράρουμε και να δεχόμαστε γκολ. Έχουμε αυτό το πικρό αίσθημα γιατί κάναμε πραγματικα΄τα πάντα για να πα΄ρουμε τους τρεις βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε εδώ και μας σεβάστηκε πολύ, όταν δεις πώς έπαιξαν, τα ονόματα που έχουν, την εμπειρία του προπονητή, νιώθω περήφανος γιια το πώς παίξαμε και το πώς παίρνουμε αυτόν τον σεβασμό των αντιπάλων. Από αυτή την άποψη είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα ενώ κάναμε τόσες προσπάθειες, τόσες ευκαιρίες, κυριαρχήσαμε, ήμασταν η καλύτερη ομάδα, νιώθω ότι χάσαμε δύο βαθμούς.

Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, αν παίζουμε όπως απόψε, στο τέλος του δρόμου θα κερδίσουμε πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες και όταν το κάνεις αυτό έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις τον αγώνα. Στη διακοπή πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Ο τρόπος που μας δημιουργούν ευκαιρίες, η Πάφος το έκανε με βαθιές μπαλιές πίσω από την άμυνα. Στο 88ο λεπτό δεν μπορέσαμε να αμυνθούμε σε μια τέτοια μπαλιά και δεχθήκαμε γκολ. Αλλά αν παίζουμε έτσι θα κερδίσουμε πολλά περισσότερα από όσα θα χάσουμε».

«Αν δεν ακυρωνόταν το οριακό πρώτο γκολ θα μιλούσαμε για το τέλειο ξεκίνημα. Παίξαμε πολύ καλά, πιέσαμε ψηλά, με αυτόν τον τρόπο ισοφαρίσαμε, ξοδέψαμε πολλή ενέργεια για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν πολλοί οι λόγοι που αξίζαμε τη νίκη, καταφέραμε να επιστρέψουμε και να προηγηθούμε, τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν από κόρνερ και πέναλτι, φτηνά γκολ. Είμαι ευχαριστημένος για τη νπίεση που βάλαμε στον αντίπαλο και για τα ωραία γκολ μας, δουλέψαμε πολύ, δημιουργήσαμε. Σήμερα απόλαυσα το παιχνίδι αλλά στο τέλος μετρούν οι βαθμοί».

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