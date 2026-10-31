Ο Κάρικ δεν πτοείται: «Ναι, εδώ θα είμαι...»

Ο Κάρικ ασφαλώς και θα έπρεπε να κληθεί ν' απαντήσει για το μέλλον του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη νέα αποτυχία της ομάδας του.

Αυτή τη φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ», οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με σκορ 2-0, καταρρέοντας στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή του Λισάντρο Μαρτίνες που σε ένα 4λεπτο αντίκρισε δυο κίτρινες κάρτες για ν' αποχωρήσει.

Το κλαμπ του Μάντσεστερ έμεινε δίχως νίκη για εννέα παιχνίδια για πρώτη γορά από το 1988 και ο Μάικλ Κάρικ στο flash interview ρωτήθηκε αν θεωρεί πως θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου και στο επόμενο ματς...

«Ναι, εδώ θα είμαι» είπε, αλλά προφανώς τα πάντα μπορούν ν' αλλάξουν από μέσα σε μέρα. Και ασφαλώς, η προσεχής διακοπή των πρωταθλημάτων θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για εκείνον και την παρουσία του στη Γιουνάιτεντ...

sport-fm.gr