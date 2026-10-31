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Σταθερά στην τετράδα η Λειψία, η Στουτγκάρδη έριξε τεσσάρα στη Λεβερκούζεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Λειψία ζευγάρωσε τις απανωτές νίκες της στη Bundesliga επικρατώντας 2-0 επί της Σάλκε και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα. Στο κατόπι της η Βέρντερ, τεσσάρα για τη Στουτγκάρδη κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Λειψία, η οποία λύγισε με 2-0 τη Σάλκε εκτός έδρας και παρέμεινε στην 4η θέση της Bundesliga. Το δρόμο της νίκης για τους Ταύρους άνοιξε ο Νούσα στο 37΄, με τον Ρομούλο Καρντόσο στο 78΄να πετυχαίνει το 2-0 και να κλειδώσει το τρίποντο για τους φιλοξενούμενους.

Βέρντερ Βρέμης - Χόφενχαϊμ 2-0

Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Βέρντερ Βρέμης, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ και βρέθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, το πρώτο γκολ πέτυχε ο συνήθης ύποπτος, Νίκλας Φίλκρουγκ (57΄), προτού ο Ντίντσκι πετύχει το 2-0 στο 82΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων που πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα.

Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη 2-4

Μία μεγάλη νίκη πήρε η Στουτγκάρδη απέναντι στη Λεβερκούζεν και μάλιστα στην έδρα της. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 14' με τον Ντεμίροβιτς, ενώ στο 22', ο Λέβελινγκ μετά από ένα χάος που επικράτησε στην περιοχή, βρήκε τον τρόπο και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Η Λεβερκούζεν απάντησε στο 28' με τον Σικ να παίρνει την κεφαλιά από κόρνερ και να μειώνει τη διαφορά σε 1-2, ενώ στο 43', παραλίγο να ισοφαρίσει με τον Ντανιέλ. Στην επανάληψη, η Στουτγκάρδη δεν άφησε πολλά περιθώρια. Πρώτα ο Xανούς στο 51' διεύρυνε τη διαφορά και στη συνέχεια ήρθε ο Ντεμίροβιτς στο 65' για να «κλειδώσει» τη νίκη με 1-4 για την ομάδα του, με σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Μάζα μείωσε σε 2-4 στο 80'με κεφαλιά, αλλά ο χρόνος που είχε απομείνει δεν ήταν αρκετός και η αναμέτρηση έληξε με 2-4.

Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ 1-2

Την ανατροπή έκανε η Φράιμπουργκ, η οποία νίκησε την Άουγκσμπουργκ με 1-2. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 18' με το τρομερό σουτ του Γκρεγκόριτς, ενώ απείλησαν στο 32΄πάλι με τον ίδιο, αλλά ο κίπερ της Φράιμπουργκ του είπε «όχι». Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άουγκσμπουργκ παραλίγο να κάνει το 2-0 με τον Ιμπραΐμοβιτς, ωστόσο, η απάντηση της της αντιπάλου της ήρθε στο 65', όταν ο Ματάνοβιτς σούταρε από την άκρη της περιοχής και διαμόρφωσε το 1-1. Τίποτα δεν είχε τελειώσει όμως εκεί και ο Ιριέ με κεφαλιά στο 86', υπέγραψε την ανατροπή της Φράιμπουργκ με 1-2.

Γκλάντμπαχ - Πάντερμπορν 0-0

Στο 0-0 έμειναν Γκλάντμπαχ και Πάντερμπορν. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά στο ματς, αν και οι γηπεδούχοι στο 35΄βρήκαν δίχτυα με την κεφαλιά του Σκάλι, το γκολ όμως δεν μέτρησε για φάουλ στην αρχή της φάσης. Και οι δύο ομάδες βρήκαν είχαν τις ευκαιρίες τους στην επανάληψη, αλλά καμία δεν μπόρεσε να τις μετατρέψει σε γκολ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι και το φινάλε.

gazzetta.gr

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