Η πρώτη φορά του «μαχητή» Γκόλντσον!

Οι φωτογραφίες με τον Κόνορ Γκόλντσον να φοράει τα αθλητικά ρούχα του Απόλλωνα όντας μέλος αποστολής του σε αγώνα, ήρθαν νωρίτερα του αναμενομένου μετά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε το τελευταίο διάστημα ο ποδοσφαιριστής.

Ο Άγγλος αμυντικός που αποκτήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού κι ακολούθως χρειάστηκε να υποβληθεί (για δεύτερη φορά) σε επέμβαση ανοιχτής καρδίας, πάλεψε σκληρά για να επανέλθει το συντομότερο και αφότου είδε το ιατρικό τιμ της ομάδας να ανάβει το πράσινο φως, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή των κυανολεύκων, για το σημερινό (19:00) ματς με τη Νέα Σαλαμίνα.

Δείτε πιο κάτω φωτογραφίες με τον Γκόλντσον στον αγωνιστικό χώρο του «Alphamega».









