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«Ένα βήμα από την καταστροφή» η ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών μετά τις σοβαρές ζημιές στο γήπεδο

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ένα βήμα από την καταστροφή» η ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών μετά τις σοβαρές ζημιές στο γήπεδο

Ζητά στήριξη η ομάδα για να μείνει ζωντανή

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από τις καταστροφές και τις εκτεταμένες ζημιές στο γήπεδο της ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών ένεκα της σφοδρής κακοκαιρίας.

Με ανάρτησή της η ομάδα δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες αναφέροντας πως λόγω του μεγάλου κόστους που απαιτείται για επιδιορθώσεις η ομάδα βρίσκεται ένα βήμα από την καταστροφή και ζητά στήριξη.

Η ανάρτηση της ΑΤΕ-ΠΕΚ:

Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη…

Η σημερινή κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές στο γήπεδο της ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στις κερκίδες και στις εγκαταστάσεις μας, με το κόστος αποκατάστασης να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ

Οι εικόνες που αντικρίζουμε σήμερα μας προκαλούν θλίψη. Το γήπεδό μας, το σπίτι της ομάδας μας, υπέστη σοβαρό πλήγμα.

Για ένα σωματείο που εδώ και χρόνια προσπαθεί να συνεχίσει να υπάρχει και να προσφέρει στον αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία, αυτή η καταστροφή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η ΑΤΕ-ΠΕΚ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την καταστροφή.

Γι’ αυτό ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να σταθούν έμπρακτα δίπλα στην ομάδα μας και να συμβάλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών.

Δεν ζητάμε απλώς να αποκατασταθούν κάποιες εγκαταστάσεις.

Ζητάμε να στηριχθεί ένα σωματείο που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό.

Το γήπεδο είναι το σπίτι μας. Είναι η ιστορία μας, οι άνθρωποί μας, οι αθλητές μας και οι στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μαζί.

Σήμερα χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων.

Για να μπορέσουμε να ξανασταθούμε όρθιοι. Για να μην αφήσουμε την ΑΤΕ-ΠΕΚ να σβήσει.

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