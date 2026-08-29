ΑΠΟΕΛ: Η ενδεκάδα του Παπαδόπουλου για την πρεμιέρα στην «Αρένα»

Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος ξεκινά με ντέρμπι αγωνιζόμενος με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.

Δείτε ποιους επέλεξε για το αρχικό του σχήμα ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Νίκος Παπαδόπουλος ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Μπέλετς, Σάστρε, Ντέγκενεκ, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Πέρεθ, Ντάλσιο, Τζούρισιτς, Μαρκίνιος, Λημνιός, Πεδρόσο.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Χριστοδούλου, Μίχος, Αγγελόπουλος, Μαϊόλι, Γκαρθία, Πουρσαϊτίδης, Μαντούκα, Αβραμίδης, Γιαννακού, Γεωργίου και Φιλιππίδης.